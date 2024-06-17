День русского кваса празднуют 17 июня

07:07, 17 июня 2024, ПАИ

День русского кваса празднуют в России 17 июня, сообщает calend.ru.

Полагают, что праздник зародился в 2009 году в Твери. Там местные производители собрались для того, чтобы рассказать о своей продукции и её пользе местным жителям и гостям.

Несмотря на то, что многие считают квас русским напитком, известно, что ещё примерно восемь тысяч лет назад схожий напиток умели готовить в древнем Египте.

На Руси же первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году.