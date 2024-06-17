Ещё 6,5 млн рублей украли мошенники у жителей Псковской области

11:24, 17 июня 2024, ПАИ

Мошенники украли у жителей Пскова, Великих Лук, Себежа, Пыталовского и Себежского районов ещё 6,5 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы. Они представлялись брокерами, менеджерами, банковскими служащими, правоохранителями. И в ходе общения под предлогами предотвращения незаконных попыток оформления на собеседников кредита и несанкционированного доступа к их банковским счетам, а также предоставления возможности получения прибыли от инвестиций на интернет-бирже ввели граждан в заблуждение и похитили их деньги.

Таким образом, после общения с мошенниками доверчивые люди лишились в общей сложности более шести с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.