Мошенники обманули псковичей и получили доступ к «Госуслугам»
Мошенники обманули псковичей и получили доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
13 июня в полицию за помощью обратились пятеро пользователей сайта «Госуслуги», в том числе из Пскова и Великих Лук, которые сообщили, что им звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и, обманув доверчивых граждан, смогли получить данные личного кабинета на «Госуслугах» и заблокировали их.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
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