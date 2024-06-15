Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мошенники обманули псковичей и получили доступ к «Госуслугам»

Мошенники обманули псковичей и получили доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 июня в полицию за помощью обратились пятеро пользователей сайта «Госуслуги», в том числе из Пскова и Великих Лук, которые сообщили, что им звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и, обманув доверчивых граждан, смогли получить данные личного кабинета на «Госуслугах» и заблокировали их.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2024

Животные сгорели при пожаре на скотном дворе в Плюсском районе
15 июня 2024

Пропавшего рыбака разыскивают в Пустошкинском районе
15 июня 2024

Пьяный водитель протаранил фонарный столб в Пскове
14 июня 2024

Уголовное дело завели на порховских живодёров
14 июня 2024

Грузовик и две легковушки столкнулись в Пустошке
14 июня 2024

Мужчина погиб в ДТП с лесовозом в Псковской области
14 июня 2024

В Псковской области девушка травмировала себя пивом на рабочем месте
14 июня 2024

Доярка получила травмы из-за лошади на псковской ферме

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...