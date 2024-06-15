Мошенники обманули псковичей и получили доступ к «Госуслугам»

13:49, 15 июня 2024, ПАИ

Мошенники обманули псковичей и получили доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 июня в полицию за помощью обратились пятеро пользователей сайта «Госуслуги», в том числе из Пскова и Великих Лук, которые сообщили, что им звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками сотовых компаний и, обманув доверчивых граждан, смогли получить данные личного кабинета на «Госуслугах» и заблокировали их.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.