Ещё полтора миллона рублей отдали мошенникам жители Пскова, Великих Лук, Печор и Новосокольников

10:54, 16 июня 2024, ПАИ

Около полутора миллионов рублей отдали мошенникам жители Пскова, Великих Лук, Печор и Новосокольников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также предоставления дополнительного заработка мошенники завладели их сбережениями.

Потерпевшие лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.