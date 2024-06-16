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Происшествия

Ещё полтора миллона рублей отдали мошенникам жители Пскова, Великих Лук, Печор и Новосокольников

Около полутора миллионов рублей отдали мошенникам жители Пскова, Великих Лук, Печор и Новосокольников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также предоставления дополнительного заработка мошенники завладели их сбережениями.

Потерпевшие лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

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