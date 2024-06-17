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Общество

Любитель выпить за рулём из Пустошки отдал автомобиль государству

Любитель выпить за рулём из Пустошки отдал автомобиль государству. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее судимый за преступление в состоянии алкогольного опьянения снова сел на водительское сиденье ВАЗ 21103, завёл двигатель и начал движение по улице в сторону АЗС в Пустошке. Автомобиль остановили сотрудники полиции. В связи с наличием явных признаков опьянения мужчину отстранили от управления автомобилем. Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения концентрация абсолютного этилового спирта в пробе выдыхаемого водителем воздуха составила 0,848 мг/л.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Автомобиль ВАЗ 21103, использованный при совершении преступления, конфискован в пользу государства.

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