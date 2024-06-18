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Политика

Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В обязанности вице-премьера – руководителя аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко входит кураторство таких федеральных проектов, как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект», «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли», «Обеспечение доступа в интернет за счёт развития спутниковой связи».

Все эти проекты входят в нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации». Также вице-премьер будет отвечать за федеральные проекты «Доступ в интернет», «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн», «Электронный документооборот», «Подготовка кадров для IT», в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России по направлению «Цифровая трансформация».

Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать федеральные проекты «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем», «Кадры для беспилотных авиационных систем», «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем», «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих». Они входят в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Также за Виталием Савельевым закреплено кураторство за проектами, связанными с морскими и речными портами, региональными аэропортами и железными дорогами.

За вице-премьером Маратом Хуснуллиным остаётся кураторство федеральных проектов «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай» и «Развитие железнодорожной инфраструктуры центрального транспортного узла», которые входят в нацпроект «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Помимо этого, Марат Хуснуллин будет курировать федеральный проект «Реинжиниринг правил промышленного строительства», который был сформирован на основании инициативы социально-экономического развития по направлению «Строительство».

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено отвечать за реализацию федерального проекта «Профессионалитет». В рамках этого проекта реализуется инициатива социально-экономического развития «Социальная сфера».

Остальные кураторы федеральных проектов будут назначены после того, как в аппарате Правительства РФ будут подготовлены и согласованы соответствующие предложения.

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