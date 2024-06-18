Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября
Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября. Это решение приняли на 19-й сессии Собрания депутатов Гдовского района, его поддержало 12 депутатов, присутствующих на сессии, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
Однако временно исполняющий полномочия главы Гдовского района Александр Авраменко отметил, что средств, а это порядка 3 млн рублей, на проведение выборной кампании в бюджете муниципального образования нет, потому что квоты на внеплановые выборы главы Гдовского района не были заложены ни в районный, ни в областной бюджеты.
Вопрос о финансировании кампании пока остаётся открытым. Более подробно эту ситуацию народные избранники рассмотрят на ближайшей депутатской комиссии.
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