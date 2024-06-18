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Развитие Псковского района обсудили в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде». Главное

Глава Псковского района Наталья Фёдорова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

Главное:

  • более 46 ТОС работает в Псковском районе на сегодняшний день;
  • ДК в Родине конкурирует с площадками Пскова. Восстановлен после 10 лет запустения ДК в Торошино, на очереди – ДК в Дворицах. Многое в работе центров культуры зависит от их прекрасных коллективов;
  • до 500 тысяч рублей могут получить жители Псковского района на реализацию проекта ТОС;
  • грантовый фонд конкурса ТОС в Псковском районе в следующем году планируют увеличить до 5 млн рублей;
  • в Псковском районе хватает и земель сельхозназначения, и земель для ИЖС. Однако они постепенно предоставляются всё дальше от областного центра;
  • Псковский район – один из лидеров по жилищному строительству и приросту населения. Свободного жилья при вводе МКД в эксплуатацию практически нет;
  • Псковский район будет развиваться по мастер-плану – насущная необходимость в комплексном развитии назрела давно. Начать планируют с Талабских островов – здесь все больше точек соприкосновения с инвесторами;
  • три газовые котельные на социальных объектах построят в Псковском районе;
  • работы по догазификации в Псковском районе сейчас идут хорошими темпами. Есть ряд достаточно проблемных населённых пунктов, с ними ведётся адресная работа.

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