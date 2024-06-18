Развитие Псковского района обсудили в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде». Главное
Глава Псковского района Наталья Фёдорова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.
Главное:
- более 46 ТОС работает в Псковском районе на сегодняшний день;
- ДК в Родине конкурирует с площадками Пскова. Восстановлен после 10 лет запустения ДК в Торошино, на очереди – ДК в Дворицах. Многое в работе центров культуры зависит от их прекрасных коллективов;
- до 500 тысяч рублей могут получить жители Псковского района на реализацию проекта ТОС;
- грантовый фонд конкурса ТОС в Псковском районе в следующем году планируют увеличить до 5 млн рублей;
- в Псковском районе хватает и земель сельхозназначения, и земель для ИЖС. Однако они постепенно предоставляются всё дальше от областного центра;
- Псковский район – один из лидеров по жилищному строительству и приросту населения. Свободного жилья при вводе МКД в эксплуатацию практически нет;
- Псковский район будет развиваться по мастер-плану – насущная необходимость в комплексном развитии назрела давно. Начать планируют с Талабских островов – здесь все больше точек соприкосновения с инвесторами;
- три газовые котельные на социальных объектах построят в Псковском районе;
- работы по догазификации в Псковском районе сейчас идут хорошими темпами. Есть ряд достаточно проблемных населённых пунктов, с ними ведётся адресная работа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 июня 2024
Международная патриотическая акция «Эхо войны! Сохраним память вместе» стартовала в Пскове
18 июня 2024
В ПсковГУ прошло торжественное награждение победителей и призёров конкурсов координационного центра
18 июня 2024
Михаил Ведерников отметил работу регионального отделения Союза женщин России в помощи бойцам СВО
18 июня 2024
Развитие Псковского района обсудили в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде». Главное