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Всемирный день беженцев отмечается 20 июня

20 июня отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной ассамблеей ООН в 2000 году, сообщает calend.ru.

На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня.

В 2000 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла специальную резолюцию — выражение солидарности с Африкой, в которой находится большое число беженцев и которая традиционно проявляет к ним свое великодушие. Согласно данной резолюции Генеральная Ассамблея в 2001 году отмечала пятидесятую годовщину Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Тогда же Организация африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем, чтобы Всемирный день беженцев отмечался одновременно с Днем африканских беженцев — 20 июня.

Беженцы и вынужденные переселенцы определяются как лица, бежавшие из своих стран по причине обоснованной боязни преследований из-за расовой, религиозной принадлежности, гражданства, политических взглядов или принадлежности к конкретной социальной группе, которые не могут или не хотят возвращаться. Многие люди становятся беженцами из-за войн, стихийных бедствий или техногенных катастроф.

Согласно международному праву беженцы — люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на родные земли в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследования.

По данным ООН, на планете зарегистрировано свыше 120 миллионов беженцев и 68 миллионов внутренне перемещенных лиц. Каждую минуту люди покидают родные места из-за войн, преследования или страха за свою жизнь. 80% всех беженцев в мире — это женщины и дети.

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