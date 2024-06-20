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Экономика

В Псковской области специалисты из 26 регионов обмениваются опытом по регулируемым закупкам

Вторая межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Вектор работы в 2024 году и перспективы развития» проходит в правительстве Псковской области с 19 по 21 июня, в ней принимают участие представители 26 российских регионов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В Псковской области специалисты из 26 регионов обмениваются опытом по регулируемым закупкам. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Обращаясь к участникам конференции, губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что госзаказ – это основной инструмент для осуществления президентских нацпроектов, программ и системы государственного управления. «Его грамотное применение влияет на скорость реализации проектов, дает экономию и соответствующее качество», – сказал он.

Для максимально эффективного владения инструментарием нужно общаться друг с другом, получать отклик и поддерживать связь с федеральными коллегами, а площадка правительства региона предоставляет для этого все возможности, подчеркнул псковский губернатор.

Об опыте взаимодействия Псковской области и электронной торговой площадки «Газпромбанк» рассказал её директор Михаил Константинов. По его словам, эту площадку выбирают 90 % закупщиков области.

«Мы хотим вобрать уникальный опыт Псковской области и интегрировать его на новые территории», – отметила главный консультант комитета по регулированию контрактной системы и ценообразованию Запорожской области Юлия Налимова.

Во время проведения конференции участники обсудят с федеральными экспертами особенности подготовки к закупкам, в том числе для реализации президентских нацпроектов, отдельные аспекты по контролю импортозамещения, а также примут участие в деловых и интеллектуальных играх и пройдут обучение.

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