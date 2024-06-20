Михаил Ведерников: География кинофестиваля «Западные ворота» успешно расширяется

17:25, 20 июня 2024, ПАИ

Международный кинофестиваль «Западные ворота» успешно развивается, а его география расширяется, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.

«Начало фестиваля попало на непростое время – пандемия, санкции, ограничения, информационная война. Приятно, что фестиваль развивается. Если начинали в 2019 году с 37 фильмов, в этом году – почти 100 фильмов. Появляются новые страны, в этом году в программу вошли фильмы шести стран. Впервые свои картины покажут Индия, Иран, Киргизия, Монголия, Греция и Азербайджан», – сказал он.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что при организации фестиваля нельзя было обойти стороной 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, поэтому это направление также будет представлено. Кстати, фильмом, который откроет фестиваль, традиционно станет картина, снятая на Псковской земле. «В этом году фестиваль откроет фильм «Блиндаж», – поделился глава региона.

«Отдельная важная тема – это показы, посвящённые подвигам героев Псковской области. Вы знаете, что большое внимание мы уделяли 6-й роте. Теперь снимаем короткометражный фильм об участниках СВО. Первая такая картина посвящена Герою Российской Федерации Александру Досягаеву и будет показана на фестивале. Мы рассчитываем, что будет целый цикл короткометражных фильмов, которые покажут во всех школах в рамках уроков мужества. Если говорить о географии – Остров, Себеж, Невель и Новосокольники в этом году будут. Поэтому жители районов и районных центров часть программы смогут посмотреть. Для детей тоже отдельная программа в нескольких форматах – в кинотеатрах можно будет посмотреть мультики и кино, и в открытых уличных форматах – на ярмарке «Виноград»», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. Подробнее о событии читайте в нашем специальном сюжете здесь.