Жители Пыталово плетут маскировочные сети для участников СВО

07:30, 21 июня 2024, ПАИ

Жители Пыталовского муниципального округа плетут маскировочные сети для участников СВО. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете семей воинов отечества.

«Каждый четверг в Музее Дружбы народов Пыталово проходит встреча неравнодушных людей с волонтером, активистом КСВО Ингой Ткачевой, для плетения маскировочной сети для наших земляков», – отметили в комитете.

Кроме того, школьники подготовили для участников СВО рисунки. Также для бойцов были приготовлены чаи с травами из Пыталовского округа.