Жители Пыталово плетут маскировочные сети для участников СВО
Жители Пыталовского муниципального округа плетут маскировочные сети для участников СВО. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете семей воинов отечества.
«Каждый четверг в Музее Дружбы народов Пыталово проходит встреча неравнодушных людей с волонтером, активистом КСВО Ингой Ткачевой, для плетения маскировочной сети для наших земляков», – отметили в комитете.
Кроме того, школьники подготовили для участников СВО рисунки. Также для бойцов были приготовлены чаи с травами из Пыталовского округа.
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