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Общество

Вера Емельянова провела совещание по подготовке «Кургана Дружбы»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в рамках рабочей поездки в Себежский район в пятницу, 21 июня, провела рабочее совещание по подготовке к Международной встрече на кургане Дружбы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На совещании обсудили вопросы подготовки участия Псковской области в международном мероприятии. В этом году Белоруссия является принимающей стороной «Кургана Дружбы».

Псковская область активно участвует в организации памятных мероприятий, концертной программы и тематических интерактивных площадок. Кроме того, будет организована выставочная экспозиция.

В последние годы в «Кургане Дружбы» активно участвуют дети и молодёжь. В этом году международный молодёжный лагерь, который будет организован на территории вблизи мемориального комплекса, примет 450 подростков из Белоруссии и России.

Во время рабочей поездки в Себежский район Вера Емельянова посетила объекты социальной инфраструктуры, включая строящиеся объекты – школу в Себеже и пристройку к школе в деревне Кузнецовка.

Встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Белоруссиии и Латвии на кургане Дружбы состоится в первые выходные июля. Ежегодная международная встреча ветеранов и молодёжи на границе государств в этом году пройдёт уже в 65-й раз.

Курган Дружбы расположен в 32 километрах от Себежа на границе России, Белоруссии и Латвии. Здесь, в глухих лесах, пролегали партизанские тропы. Здесь объединились отряды разных республик и было положено начало формированию партизанского края. В 1942 году край занимал площадь десять тысяч квадратных километров и имел население около 100 тысяч человек. В нём действовали органы советской власти, школы и колхозы.

Мемориальный комплекс был сооружён в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны. Он был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан советского Братского края с отрядами Советской Армии.

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