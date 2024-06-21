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Экономика

Сбербанк рассчитывает на дальнейший рост прибыли и позитивный тренд в дивидендах

Сбербанк рассчитывает на дальнейший рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров, сообщает ТАСС.

Фото: ПАИ

По словам Германа Грефа, Сбербанк демонстрирует темпы роста прибыли и бизнеса выше ожиданий и плана. С января по май этого года Сбербанк заработал 628,4 миллиарда рублей (увеличение на 6,7 %) при рентабельности капитала на уровне 22,5 %, напомнил он.

«Это отличный результат и рост год к году», – подчеркнул Герман Греф. При этом он отметил, что в начале года было небольшое замедление розничного и корпоративного кредитования – это происходило из-за принятых Центробанком ограничительных мер и высокого уровня процентных ставок в экономике. Однако сейчас Сбербанк идёт выше ожиданий и плана по прибыли и темпам роста бизнеса, заметил он.

Ранее Герман Греф, в том числе на площадке Петербургского международного экономического форума, заявлял, что Сбербанк будет стараться обеспечить для своих акционеров дивиденды на уровне 50 % от чистой прибыли по МСФО.

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