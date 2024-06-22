Новосибирскую землю привезли на братскую могилу в Себежском районе родственницы погибшего бойца

12:32, 22 июня 2024, ПАИ

Землю и березовые листья привезли на братскую могилу в Байкино Себежского района родственницы погибшего солдата из Новосибирска, пишет газета «Призыв».

«80 лет наша бабушка считала, что её сын, 18-летний паренёк, ушедший на фронт в 43-ем году, пропал без вести», – рассказали сестры из Новосибирска Наталья Белогруд и Елена Рейн.

Поисками занялась дочь Натальи, журналист из районной газеты.

Оказалось, что Лука Иванович Верещак погиб на псковской земле и был захоронен в деревне Байкино. Фото бойца не сохранилось ни в семье, ни на месте гибели. Но осталась его могила, которой можно поклониться.

«Мы приехали сюда по зову сердца, мы выполнили сегодня родовую миссию», – поделились жительницы Новосибирска.

Кроме того, Елена и Наталья стали участниками «Свечи памяти» в поселке Идрица.