Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, выборах главы Гдовского района и дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 5 8 сентября 2024 года.

(Стоимость может меняться не более чем на 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений).

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6.

Фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1.

ИНН 6027024264. Телефон / факс (8 8112) 70-03-35, телефон (8 8112) 70-03-36.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2024

«Мы открыты для добрых отношений»: Михаил Ведерников – об актуальности названия кинофестиваля «Западные ворота»
19 июня 2024

Игорь Сопов: Избирательная система Псковской области готова к проведению единого дня голосования
18 июня 2024

Ольга Фёдорова отметила конструктивное взаимодействие председателя гордумы и главы Пскова
18 июня 2024

«Зачёт» поставили депутаты Псковской гордумы Александру Гончаренко
18 июня 2024

Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября
18 июня 2024

Началась 23-я сессия Псковской гордумы
14 июня 2024

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
12 июня 2024

Александр Котов стал гостем «Серебряного дождя». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...