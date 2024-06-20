Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области

12:42, 24 июня 2024, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления Псковской области, выборах главы Гдовского района и дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 5 8 сентября 2024 года.

(Стоимость может меняться не более чем на 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений).

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6.

Фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1.

ИНН 6027024264. Телефон / факс (8 8112) 70-03-35, телефон (8 8112) 70-03-36.