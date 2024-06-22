Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по Северо-Западу

13:01, 24 июня 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в мае 2024 года увеличилась до 7,58% после 7,19% в апреле. Ее значение оставалось ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,97%) и в целом по стране (8,30%). Основными факторами ускорения инфляции в регионе стали высокий потребительский спрос и увеличение издержек производителей и поставщиков ряда товаров и услуг, уточнили в псковском отделении Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в мае увеличился до 8,69% после 8,27% в апреле. Производители и поставщики продолжили переносить в цены товаров возросшие издержки, в том числе на транспортировку, оплату труда и обслуживание импортного оборудования. В результате в мае молоко и молочная продукция подорожали по сравнению с маем прошлого года (в апреле они дешевели), а рост цен на мясопродукты и сливочное масло в годовом сопоставлении ускорился.

Из-за роста мировых цен на кофе, вызванного неурожаем в странах-производителях, годовой темп прироста цен на него увеличился. В мае цены на непродовольственные товары выросли в годовом выражении на 6,64% после 6,52% месяцем ранее.

Высокие темпы индивидуального жилищного строительства в регионе привели к росту спроса на строительные материалы. В итоге цены на древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты и обрезную доску в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в предыдущем месяце.

В регионе сохраняется высокая потребительская активность. Поэтому цены на смартфоны в мае в годовом выражении снижались медленнее, чем в апреле, а цены на одежду выросли сильнее.

Годовой темп прироста цен на услуги в мае составил 6,93% после 6,32% в предыдущем месяце. Из-за роста спроса на рынке съемного жилья увеличились годовые темпы прироста арендной платы за однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в мае 2024 года выросла до 7,97% после 7,62% в апреле. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России. Инфляция ускорилась из-за того, что спрос оставался высоким, предложение за ним не успевало. Сильный спрос позволял компаниям переносить возросшие издержки в цены.

В мае 2024 года текущий рост потребительских цен в России значительно ускорился. Сильное влияние на это оказал рост стоимости услуг туризма и пассажирского транспорта. Как правило, цены на них заметно меняются от месяца к месяцу. Но и в целом устойчивое инфляционное давление повысилось. Годовая инфляция в стране возросла до 8,30% (в апреле – 7,84%). Для ограничения избыточного расширения внутреннего спроса и снижения инфляции к цели Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле.