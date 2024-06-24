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Общество

На прошлой неделе псковичи добровольно сдали в Росгвардию шесть единиц оружия и 201 боеприпас

За минувшую неделю сотрудники подразделений по контролю за оборотом оружия Управления Росгвардии по Псковской области провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и боеприпасов. В результате изъято семь единиц оружия и 88 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Возбуждено производство 14 дел об административных правонарушениях, вынесено пять постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 2 500 рублей.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники приняли от граждан в добровольном порядке шесть единиц оружия и 201 боеприпас.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает о необходимости строгого соблюдения требований законодательства об оружии.

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