На прошлой неделе псковичи добровольно сдали в Росгвардию шесть единиц оружия и 201 боеприпас

13:22, 24 июня 2024, ПАИ

За минувшую неделю сотрудники подразделений по контролю за оборотом оружия Управления Росгвардии по Псковской области провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и боеприпасов. В результате изъято семь единиц оружия и 88 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Возбуждено производство 14 дел об административных правонарушениях, вынесено пять постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 2 500 рублей.



В ходе профилактических мероприятий сотрудники приняли от граждан в добровольном порядке шесть единиц оружия и 201 боеприпас.



Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает о необходимости строгого соблюдения требований законодательства об оружии.