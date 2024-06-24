Движение транспорта ограничат в Гаражном проезде Пскова до 14 июля

15:15, 24 июня 2024, ПАИ

Движение транспорта ограничат в Гаражном проезде в Пскове, от здания котельной № 1 до перекрёстка с улицей Рокоссовского. Ограничение будет действовать с 24 июня по 14 июля, говорится в постановлении администрации города, опубликованном на портале правовой информации в понедельник.

Закрытие участка дороги связано с проведением работ по демонтажу магистральных трубопроводов системы теплоснабжения от котельной № 1 до тепловой камеры ТК № 20.

Объезд будет осуществляться через Рижский проспект.