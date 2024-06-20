Ряд памятных и культурных мероприятий пройдёт в Псковской области в День ветеранов боевых действий

19:15, 24 июня 2024, ПАИ

Жители Псковской области в День ветеранов боевых действий, 1 июля, будут чествовать граждан, которые принимали и принимают участие в различных вооружённых конфликтах. В этот день в Псковской области пройдёт ряд памятных и культурных мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители городов и посёлков Псковской области почтут память земляков у воинских мемориалов. Будут организованы встречи для ветеранов боевых действий. На площадке Псковской библиотеки имени В. Я. Курбатова состоится одна из них. Участникам мероприятия покажут фильм «Бессмертные» режиссёра Т. Кеосаяна (2022 год). Презентация книги А. Б. Канавщикова «Служим Отечеству!» пройдёт в Великолукской центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. Кроме того, в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих откроется выставка книг специальных форматов ко Дню ветеранов боевых действий «Здравствуй, Донбасс!». Она будет доступна для посещения весь июль. Литературно-музыкальный онлайн-концерт «Постоим за Отечество!» пройдёт для жителей Пушкиногорского района.

Также запланировано открытие мемориальной доски Артуру Трайту – военнослужащему 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии, погибшему в ходе СВО. Её установят в деревне Похвальщина Псковского района на фасаде многоквартирного дома.

В регионе также запланированы мероприятия с участием ветеранов боевых действий, посвящённые их подвигам. Так, в досуговых учреждениях Палкинского района, Дновского и Порховского муниципальных округов пройдут уроки мужества. Тематическая программа «О доблести, о подвиге, о славе» запланирована в Стругокрасненском культурном центре, историко-патриотическая программа «Свой долг исполнили сполна» – в центре культуры «Юбилейный» Островского района.

Напомним, 1 июля в Псковской области с этого года отмечается новая региональная памятная дата. Она установлена законом области, принятым 28 марта этого года на сессии Собрания. День ветеранов боевых действий учреждён в целях сохранения памяти о подвигах земляков – ветеранов боевых действий, проживающих или проживавших на территории Псковской области, а также для содействия патриотическому воспитанию.

Добавим, такие региональные памятные даты уже установлены в ряде регионов: День ветеранов боевых действий отмечается в Московской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Белгородской, Саратовской областях и в других субъектах РФ.