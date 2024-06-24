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Псковские студенты стали участниками программы «Лидеры. ВДНХ»

Студенты Псковского государственного университета и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта стали участниками программы Росмолодёжи совместно с АНО «Больше, чем путешествие» по поощрению активистов в области молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Лидеры. ВДНХ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Псковские студенты стали участниками программы «Лидеры. ВДНХ». Фото: ПсковГУ

Для тринадцати студентов и двух сопровождающих были проведены экскурсии по мультимедийному историческому парку «Россия – моя история», павильону Сбербанка. Ребята увидели инсталляцию, посвящённую Псковской области, и познакомились с достижениями других регионов. В свободное время участники программы посетили экспозиции клумб 89 регионов страны, площадки «Яндекса», VK и «Роснефти».

Отметим, «Больше, чем путешествие» – программа, благодаря которой уже более 175 тыс. молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей.

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