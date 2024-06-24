50% жителей Псковской области будут искать подработку этим летом

08:34, 25 июня 2024, ПАИ

Каждый второй опрошенный (50%) житель Псковской области будет искать подработку этим летом к своей уже имеющейся работе, сообщает hh.ru.

Еще у 7% местных жителей подработка уже имеется и бросать её люди пока не планируют. Другие 30% заявили в рамках опроса, что подработку пока не рассматривают, но готовы ее найти, если основного дохода не будет хватать на основные нужды. Остальные затруднились с ответом.

При этом в годовом выражении потребность в дополнительном заработке у жителей Псковской области все же растет (+9% новых желающих за год). И это происходит даже несмотря на то, что компании за год увеличили предлагаемый доход в вакансиях уже более чем на 15 тыс. рублей (до 50 тыс. рублей в среднем по местному рынку труда).

Сильнее других хотят подработать этим летом работники из сферы общепита и туризма (59% или каждый второй работник этой сферы), а также работники масс-медиа и искусства (59%), работники науки и образования (58% или больше половины сотрудников в этой сфере) и работники розничной торговли.