10 месяцев в колонии-поселении получил житель Локнянского района, задолжавший ребёнку почти 2 млн рублей

12:33, 25 июня 2024, ПАИ

10 месяцев в колонии-поселении получил житель Локнянского района, задолжавший ребёнку почти 2 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района.

С 2010 года подсудимый обязан к уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, но в нарушение решения суда с сентября 2023 по январь 2024 года алименты он не выплачивал, добровольной материальной помощи ребенку не оказывал и мер к официальному трудоустройству не принимал.

Общая задолженность по алиментам составляет свыше 1 млн 800 тысяч рублей. Мужчине назначено окончательное наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с зачетом 4 месяцев лишения свободы по предыдущему приговору.