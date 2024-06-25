Александр Седунов станет гостем программы «Оглавление»
Председатель Общественной палаты Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 25 июня, в 14:00.
Ждёт ли новый состав Общественной палаты региона перезагрузка? В каком направлении будет развиваться экспертная работа палаты? В чём отличие нового состава от предыдущих? Почему выгодно поступать и учиться в псковских колледжах?
Об этом с Александром Седуновым поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.
Видеотрансляцию программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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