Умерла псковская журналистка Людмила Костыгова

13:46, 25 июня 2024, ПАИ

Псковская журналистка Людмила Костыгова скончалась на 69-м году. Она ушла из жизни 24 июня после тяжёлой болезни, сообщила ПАИ дочка журналистки.

Похороны пройдут в среду, 26 июня, в 10:00 в церкви Анастасии Узорешительницы на Октябрьском проспекте, 9 в Пскове.

Людмила Костыгова родилась в Псковском районе 9 декабря 1955 года. Отучилась несколько лет в деревенской школе и после перевелась в псковскую среднюю школу № 12. По окончании школы поступила в Ленинградский государственный университет на отделение журналистики. Трудовую карьеру Людмила Александровна начала ещё во время учёбы в университете. Трудилась в районных газетах Псковской области, на радио, а также в псковских газетах «Молодой ленинец», «Псковская провинция» и «Время Псковское». Последнее время она работала над созданием многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» в редакционной коллегии при правительстве Псковской области.