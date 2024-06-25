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Общество

Умерла псковская журналистка Людмила Костыгова

Псковская журналистка Людмила Костыгова скончалась на 69-м году. Она ушла из жизни 24 июня после тяжёлой болезни, сообщила ПАИ дочка журналистки.

Людмила Костыгова. Фото из личного архива дочери журналистки

Похороны пройдут в среду, 26 июня, в 10:00 в церкви Анастасии Узорешительницы на Октябрьском проспекте, 9 в Пскове.

Людмила Костыгова родилась в Псковском районе 9 декабря 1955 года. Отучилась несколько лет в деревенской школе и после перевелась в псковскую среднюю школу № 12. По окончании школы поступила в Ленинградский государственный университет на отделение журналистики. Трудовую карьеру Людмила Александровна начала ещё во время учёбы в университете. Трудилась в районных газетах Псковской области, на радио, а также в псковских газетах «Молодой ленинец», «Псковская провинция» и «Время Псковское». Последнее время она работала над созданием многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» в редакционной коллегии при правительстве Псковской области.

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