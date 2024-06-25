О моноспектакле «Однажды я приехал к деду Василию» рассказал постановщик Сергей Иванов

15:34, 25 июня 2024, ПАИ

О моноспектакле «Однажды я приехал к деду Василию» рассказал его постановщик и актёр Сергей Иванов в эфире «Места встречи» в выездной студии на радиостанции «Седьмое небо» (107.1 FM).

«Идея спектакля уходит глубоко в века, я писал короткий сюжет про мои взаимоотношения с дедом Василием. Он помогал мне отвечать на сложные жизненные вопросы, и в какой-то момент я решил, что из этих рассказиков может сложиться большая история. Я долго обдумывал, в какой форме это сделать, и в итоге сделал спектакль», – рассказал Сергей Иванов.

У деда Василия есть ценное качество – он находит простые решения для сложных проблем. «Это о ситуации, когда ты прогружён в суету городской жизни, у тебя много проблем, кажется, неразрешимых, и чтобы их решить, нужно вырваться из этой среды и найти правильного человека, который в спокойной обстановке рассудительно, не торопясь, всё разъяснит», – отметил спикер.

На эногастрономической ярмарке «Виноград» показывали урезанную версию спектакля, а в полном формате много работы с декорациями, реквизитом, видеорядом. «Всё это мне помог сделать мой преподаватель театральной студии Анатолий Кузьмин. Но мой самый главный персонаж этой истории – Александр Григорьев. Он создал музыку и участвует в самом представлении, создавая эту музыку и исполняя её», – подчеркнул Сергей Иванов.