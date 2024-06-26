До пяти тысяч рублей может вырасти пошлина за развод в России

09:27, 26 июня 2024, ПАИ

Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака почти в восемь раз – с 650 рублей до пяти тысяч рублей. Поправки разосланы на согласования в ведомства, сообщает РБК.

Речь идёт о случаях, когда супруги, у которых нет общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии или через суд. При этом пошлина на заключение брака останется прежней – 350 рублей.

Отметим, в 2023 году зарегистрировано 566,8 тысячи разводов.

Также предлагается повысить пошлины за изменение имени (с 1,6 тысячи рублей до пяти тысяч рублей), за выдачу аттестата и других документов об уровне квалификации (с 1,3 тысячи рублей до 2 тысяч рублей), за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством (с 35 тысяч рублей до 400 тысяч рублей), за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях (с 16 тысяч рублей до 50 тысяч рублей).