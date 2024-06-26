ФК «Луки-Энергия» продлил серию без побед до пяти матчей

10:00, 26 июня 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» в гостях уступил команде «Леон Сатурн» из Раменского – 0:2. Матч прошёл в рамках 13-го тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

На 82-й минуте встречи ворота великолучан поразил Денис Грибанов, а уже через две минуты преимущество футболистов из Раменского удвоил Станислав Басыров.

После проведённого матча клуб «Луки-Энергия» идёт на 14-м месте, имея в активе десять очков. Для великолукских футболистов прошедшая игра стала пятой без побед.

«Хорошая игра с обилием моментов. Достаточно открытая. Первые 15 минут мы входили в игру. Понимали, что и к полю надо привыкнуть, и соперник пойдёт вперёд. Выдержали эти 15 минут, начали выравнивать игру, в первом тайме это получилось. Где-то инициативу забирали. Много моментов создали. Но, к сожалению, в последние 12 минут произошла потеря концентрации. Соперник наказал за нашу расточительность в атаке. Не могу упрекнуть своих ребят», – отметил главный тренер «Луки-Энергия» Сергей Осадчук.

Следующий матч великолучане проведут у себя дома на стадионе «Экспресс» 1 июля против московского «Динамо-2». Начало в 18:30.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».