Специалист HeadHunter прочитает лекцию на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове

10:05, 26 июня 2024, ПАИ

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Западного федерального округа Мария Бузунова выступит с лекцией на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове 28 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости.

Мария Бузунова расскажет, какие специалисты востребованы, какие зарплаты предлагает рынок и как зарабатывать больше, как искать работу и не попасть на мошенника, какие компании в Псковской области чаще других ищут работников, а также о плюсах и минусах работы в офисе и на заводе.

Чтобы попасть на лекцию, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, площадки ярмарки развернутся в Пскове в Иркутском переулке, 2 и в Великих Луках на улице Комсомольца Зверева, 29.

Ярмарки начинают работу в 10:00.