Плитку меняют на площади Ленина в Пскове

10:07, 26 июня 2024, ПАИ

Плитку меняют на площади Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Замена плитки проходит в рамках гарантии, рассказали ПАИ в пресс-службе городской администрации.

«В ходе осмотра по гарантии, который проходит ежегодно, выявлены дефекты плитки: сколы, трещины, отслоение», – отметили в пресс-службе.

После проверки было направлено предписание подрядчику, в рамках которого он и проводит работы.