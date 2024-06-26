Плитку меняют на площади Ленина в Пскове
Плитку меняют на площади Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Замена плитки проходит в рамках гарантии, рассказали ПАИ в пресс-службе городской администрации.
«В ходе осмотра по гарантии, который проходит ежегодно, выявлены дефекты плитки: сколы, трещины, отслоение», – отметили в пресс-службе.
После проверки было направлено предписание подрядчику, в рамках которого он и проводит работы.
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