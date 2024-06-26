ПсковГУ представит возможности вуза на Всероссийской ярмарке трудоустройства

10:39, 26 июня 2024, ПАИ

Соискателей и выпускников ПсковГУ приглашают на федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдёт 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Ярмарка трудоустройства откроется в 10:00 и продлится до 16:00.

Участники встречи смогут лично пообщаться с представителями компаний, спланировать карьеру или обучение, узнать о господдержке при трудоустройстве, пройти бесплатно мастер-классы и тренинги и найти подходящую работу.

ПсковГУ представит возможности вуза на ярмарке трудоустройства в «Простории». Профильные специалисты вуза станут спикерами сектора «Моё образование». Они расскажут, как написать эффективное резюме, помогут определиться с выбором профессии и познакомят с дополнительными образовательными программами университета. На все лекции и мастер-классы нужна предварительная регистрация.

Отметим, что в Псковской области федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства региона.