Мобильные комплексы для обучения детей ПДД запустили в Псковской области
Мобильные комплексы для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге запустили в Псковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.
Разработанная система передвижных обучающих комплексов уникальна для Северо-Запада. Сотрудники региональных центров по профилактике дорожного травматизма совместно с представителями Госавтоинспекции проводят для школьников интерактивные занятия (в том числе в игровой форме) и рассказывают, что делать в критических ситуациях на дороге и как обезопасить себя от подобных инцидентов.
На первом этапе система позволит охватить более половины муниципалитетов Псковской области, в том числе удалённые населённые пункты, отметил Станислав Стармолотов.
В регионе за год проводится порядка 150 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие в которых принимают более 6,5 тысячи человек. Новая система позволит охватить порядка 30 тысяч школьников.
Запуск мобильных комплексов осуществлён в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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