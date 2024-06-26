Мобильные комплексы для обучения детей ПДД запустили в Псковской области

11:44, 26 июня 2024, ПАИ

Мобильные комплексы для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге запустили в Псковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

Разработанная система передвижных обучающих комплексов уникальна для Северо-Запада. Сотрудники региональных центров по профилактике дорожного травматизма совместно с представителями Госавтоинспекции проводят для школьников интерактивные занятия (в том числе в игровой форме) и рассказывают, что делать в критических ситуациях на дороге и как обезопасить себя от подобных инцидентов.

На первом этапе система позволит охватить более половины муниципалитетов Псковской области, в том числе удалённые населённые пункты, отметил Станислав Стармолотов.

В регионе за год проводится порядка 150 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие в которых принимают более 6,5 тысячи человек. Новая система позволит охватить порядка 30 тысяч школьников.

Запуск мобильных комплексов осуществлён в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».