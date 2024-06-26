Почти 140 случаев бешенства выявили в Псковской области за десять лет

15:59, 26 июня 2024, ПАИ

138 случаев бешенства зарегистрировано в Псковской области за десять лет. В среднем каждый год этот показатель составляет 13-14, рассказал заместитель начальника отдела внутреннего ветнадзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Ширяев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При этом на территории региона наблюдается неблагоприятная обстановка с бешенством. «В области каждый год есть регистрация. При этом циркуляция вируса есть как среди домашних животных, так и среди диких. Понятно, что больше случаев регистрируется в дикой фауне, но и среди домашних животных по два – пять случаев в год мы выявляем», – сказал Дмитрий Ширяев.

Обращаясь к статистике по Северо-Западу, можно сказать, что есть более благоприятные регионы с ситуацией бешенства, чем Псковская область.

«Хотя, например, соседняя Новгородская область точно такая же стационарно неблагополучная по бешенству, как и Псковская область. Там каждый год регистрируется примерно такое же количество случаев бешенства в год», – заключил гость студии.