Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО – фирма «Псковское возрождение» на выборах в Тверской и Ленинградской областях

16:09, 26 июня 2024, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью – фирма «Псковское возрождение» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва по Бологовскому одномандатному избирательному округу № 15, дополнительных выборах депутатов Тверской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 3 и 10, выборах депутатов Думы Вышневолоцкого муниципального округа Тверской области первого созыва, выборах депутатов Думы Весьегонского муниципального округа Тверской области второго созыва, выборах депутатов Собрания депутатов Торжокского района седьмого созыва, выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области пятого созыва 8 сентября 2024 года.

(Стоимость может меняться не более чем на 15 % в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений).

(НДС не облагается, цены даны без стоимости изготовления оригинал-макета продукции).

ООО – фирма «Псковское возрождение»: юридический адрес: 180000, Псков, улица Гоголя, 6.

Фактический адрес: 180007, Псков, улица Горького, 1.

ИНН 6027024264. Телефон / факс (8 8112) 70-03-35, телефон (8 8112) 70-03-36.