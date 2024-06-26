Акваторию Ловати в Великих Луках очищают от лишней растительности

15:32, 26 июня 2024, ПАИ

Акваторию Ловати в Великих Луках очищают от лишней растительности, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Сотрудники предприятия «Зеленхоз» скашивают водоросли и прибрежные заросли при помощи специальной техники.

«Специалисты приложат максимум усилий, чтобы река выглядела опрятно, а водные прогулки на лодках и катамаранах доставляли удовольствие горожанам», – отметили в администрации Великих Лук.

Процедура по очистке реки займет пять – семь дней.