Акваторию Ловати в Великих Луках очищают от лишней растительности
Акваторию Ловати в Великих Луках очищают от лишней растительности, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Сотрудники предприятия «Зеленхоз» скашивают водоросли и прибрежные заросли при помощи специальной техники.
«Специалисты приложат максимум усилий, чтобы река выглядела опрятно, а водные прогулки на лодках и катамаранах доставляли удовольствие горожанам», – отметили в администрации Великих Лук.
Процедура по очистке реки займет пять – семь дней.
За помощь в преодолении бюрократических барьеров поблагодарил депутата Алексея Севастьянова владелец автомастерской
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Псковский губернатор обсуждает со своими общественными помощниками поддержку участников СВО и членов их семей