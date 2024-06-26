Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
Птенцы появились на свет у двух пар лебедей-шипунов в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.
-
Фото: Изборский музей-заповедник
-
Фото: Изборский музей-заповедник
-
Фото: Изборский музей-заповедник
-
Фото: Изборский музей-заповедник
Лебеди уже давно стали отдельной достопримечательностью Изборска, подчеркнули в пресс-службе учреждения. В июне на Городищенском озере появились две семьи с чудесными птенцами.
«Приезжайте к нам в Изборск, где можно не только познакомиться с историей древнего русского города, но и полюбоваться и покормить прекрасных и благородных птиц», – отметили в музее.
Чтобы не вредить обитателям заповедника, псковичей и гостей региона просят соблюдать правила поведения на особо охраняемой природной территории. Так, в Изборске строго запрещается разводить костры и сжигать растительность, уничтожать редкие, охраняемые и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, портить или изменять видовой состав и уничтожать растительный покров. Также на территории заповедника нельзя передвигаться на транспортных средствах, мыть их, использовать моторные плавательные средства и запускать квадрокоптеры.
Кроме того, при посещении памятника природы гостей призывают соблюдать чистоту и не бросать мусор в неположенном месте.
За помощь в преодолении бюрократических барьеров поблагодарил депутата Алексея Севастьянова владелец автомастерской
Анастасия Повторейко: Правительство стремится к созданию более сбалансированной экономической среды
Псковский губернатор обсуждает со своими общественными помощниками поддержку участников СВО и членов их семей