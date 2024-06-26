Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске

17:04, 26 июня 2024, ПАИ

Птенцы появились на свет у двух пар лебедей-шипунов в Изборске, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник







Лебеди уже давно стали отдельной достопримечательностью Изборска, подчеркнули в пресс-службе учреждения. В июне на Городищенском озере появились две семьи с чудесными птенцами.

«Приезжайте к нам в Изборск, где можно не только познакомиться с историей древнего русского города, но и полюбоваться и покормить прекрасных и благородных птиц», – отметили в музее.

Чтобы не вредить обитателям заповедника, псковичей и гостей региона просят соблюдать правила поведения на особо охраняемой природной территории. Так, в Изборске строго запрещается разводить костры и сжигать растительность, уничтожать редкие, охраняемые и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, портить или изменять видовой состав и уничтожать растительный покров. Также на территории заповедника нельзя передвигаться на транспортных средствах, мыть их, использовать моторные плавательные средства и запускать квадрокоптеры.

Кроме того, при посещении памятника природы гостей призывают соблюдать чистоту и не бросать мусор в неположенном месте.