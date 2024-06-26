Влияние эногастрономических ярмарок на региональные экономики обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

18:16, 26 июня 2024, ПАИ

Круглый стол на тему «HoReCa. Развитие российского виноделия. Обратная связь, взаимодействие с потребителем» проходит в медиацентре ПАИ в рамках деловой программы эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове.

Ярмарка «Виноград» в Пскове является не только местом отдыха и развлечения жителей и гостей города, но и площадкой для знакомства, заключения сделок между представителями винной индустрии, HoReCa и дистрибьюторов из разных регионов страны.

Эксперты, виноделы, рестораторы, сыровары и представители финансового сектора на круглом столе обсудили влияние эногастрономических ярмарок на региональные экономики.

Напомним, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходит в Пскове с 21 по 30 июня. На ней представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.