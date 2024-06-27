Проект «Культура для школьников» знакомит юных псковичей с культурным наследием
Проект «Культура для школьников» знакомит псковских детей и подростков с культурным наследием, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Сегодня, 27 июня, в Детской экологической библиотеке «Радуга» пройдёт онлайн-встреча с писателем Анной Вербовской.
Также в Псковском областном центре народного творчества состоится традиционная вечерка «Троицкие хороводы». Ансамбль «Уграда» исполнит троицкие песни, а участники вечерки сплетут венок из берёзовых веток.
Кроме того, в детской библиотеке «ЛиК» проходит Неделя китайской культуры. В рамках мероприятия для школьников проведут мастер-класс «Занимательный китайский» и интерактивную игру по книге «Змей Горыныч Поляков. Путешествие в Китай» Елены Казакевич. Также школьникам покажут видеозарисовки «Удивительный Китай».
В рамках проекта псковские школьники уже приняли участие в мастер-классе, который организовал центр общения и информации по рисованию на песочном планшете «Волшебный песок». Кроме того, тематическую беседу-акцию «Здоровое движение – наше уважение», направленную на профилактику наркомании, провели в Подберезинской сельской библиотеке Локнянского района.
Об опыте Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества рассказал Михаил Ведерников на Форуме регионов России и Белоруссии
Соглашение о сотрудничестве подписано между Псковским областным Собранием и Могилёвским областным советом