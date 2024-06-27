Проект «Культура для школьников» знакомит юных псковичей с культурным наследием

13:05, 27 июня 2024, ПАИ

Проект «Культура для школьников» знакомит псковских детей и подростков с культурным наследием, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Сегодня, 27 июня, в Детской экологической библиотеке «Радуга» пройдёт онлайн-встреча с писателем Анной Вербовской.

Также в Псковском областном центре народного творчества состоится традиционная вечерка «Троицкие хороводы». Ансамбль «Уграда» исполнит троицкие песни, а участники вечерки сплетут венок из берёзовых веток.

Кроме того, в детской библиотеке «ЛиК» проходит Неделя китайской культуры. В рамках мероприятия для школьников проведут мастер-класс «Занимательный китайский» и интерактивную игру по книге «Змей Горыныч Поляков. Путешествие в Китай» Елены Казакевич. Также школьникам покажут видеозарисовки «Удивительный Китай».

В рамках проекта псковские школьники уже приняли участие в мастер-классе, который организовал центр общения и информации по рисованию на песочном планшете «Волшебный песок». Кроме того, тематическую беседу-акцию «Здоровое движение – наше уважение», направленную на профилактику наркомании, провели в Подберезинской сельской библиотеке Локнянского района.