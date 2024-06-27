Полным спектром услуг в сфере оборота побочных продуктов животноводства могут воспользоваться псковские аграрии

15:52, 27 июня 2024, ПАИ

Псковское территориальное отделение федерального центра охраны здоровья животных предлагает сельхозорганизациям полный спектр услуг в сфере оборота побочных продуктов животноводства.

Специалисты уточнили, что удобрения, вносимые в почву аграриями, могут принести не только пользу, но и вред для урожая и окружающей среды. Свежий навоз содержит в себе азот в виде аммиака и нитратов, его избыток вреден для растений. Нитраты накапливаются в овощах и фруктах, которые человек употребляет в пищу. Особенно много азота содержит свиной навоз и птичий помет, поэтому его не рекомендуется применять в свежем виде.

С 1 марта 2023 года в силу вступил Федеральный закон от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует эффективность вовлечения побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственное производство, в том числе для обеспечения воспроизводства плодородия земель сельхозназначения.

Многие сельхозпредприятия вывозят побочные продукты животноводства (навоз) на свои поля без должной обработки и обеззараживания от патогенных микроорганизмов, что приводит к загрязнению окружающей среды, в том числе почв, водных объектов, лесов.

В связи с этим были определены требования по обращению побочных продуктов животноводства при хранении, обработке, переработке, транспортировке, реализации и использовании побочных продуктов животноводства в сельскохозяйственном производстве. Они утверждены постановлением Правительства РФ от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства».

Согласно этим требованиям использование и реализация побочных продуктов животноводства осуществляется на основании технических условий, утвержденных их изготовителем, определяющих характеристики побочных продуктов животноводства, способы их обработки, переработки и условия использования, методы контроля и требования к безопасности.

Федеральный центр охраны здоровья животных предоставляет весь спектр услуг в сфере оборота побочных продуктов животноводства, в том числе:

- по организации обязательных исследований побочных продуктов животноводства (ППЖ) на подтверждение соответствия обработанных / переработанных ППЖ требованиям Постановления от 31.10.2022 № 1940 «Об утверждении требований к обращению побочных продуктов животноводства»;

- по разработке проектов рекультивации нарушенных земель при организации «специализированных площадок» для хранения, обработки, переработки ППЖ;

- по разработке полного пакета документов для оборота ППЖ. В пакет документов для организации работы с побочными продуктами животноводства включены: Технические условия на обработанные/переработанные ППЖ, Дорожная карта (подробная пошаговая инструкция по эффективному вводу в оборот ППЖ), а также рекомендации и примерные формы учёта ППЖ по хозяйству.

Территориальное отделение федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»):

180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, 77. Контактные телефоны: +7 911 398 11 31; 8 8112-29-29-88. E-mail: pskov@vetlab.spb.ru.

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