В Пскове чествуют выпускников-медалистов

15:50, 27 июня 2024, ПАИ

Награждение золотых и серебряных медалистов прошло в Городском культурном центре Пскова сегодня, 27 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Всего в этом году из школ Пскова выпустилось 100 золотых медалистов и 53 серебряных. С приветственной речью к ним обратился глава Пскова Борис Елкин.

«Закончилось ваше мучение со школой, теперь вас ждёт новый этап впереди. Приятно, что так много ребят – золотых медалистов. Вы наше будущее, наша опора. Независимо от того, куда вас жизнь отправит, я надеюсь, что это будет по вашему желанию, а не по желанию родителей. Независимо от того, кем вы будете в будущем, вы большие молодцы, и мы гордимся вами. Надеемся, что всегда будете вспоминать учебные годы только с улыбкой. Спасибо родителям, которые помогли пройти этот путь к золотой медали. Удачи в новых свершениях, мы вас любим и всегда будем любить», – сказал он.

Медали выпускникам вручил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. «Впереди период, когда вы будете поступать, разъедитесь по разным городам, но цель у вас одна – учась, получать знания, с которыми вы будете шагать по жизни. Рядом с вами были учителя, родители. Берегите дружбу, память, через 2–3 года поймёте, что такое школьные друзья. Вы элита нашего региона, нашего города. Всего вам доброго, двигайтесь вперед, развивайтесь, достигайте тех целей!» – отметил председатель гордумы.