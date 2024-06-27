Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове чествуют выпускников-медалистов

Награждение золотых и серебряных медалистов прошло в Городском культурном центре Пскова сегодня, 27 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Всего в этом году из школ Пскова выпустилось 100 золотых медалистов и 53 серебряных. С приветственной речью к ним обратился глава Пскова Борис Елкин.

«Закончилось ваше мучение со школой, теперь вас ждёт новый этап впереди. Приятно, что так много ребят – золотых медалистов. Вы наше будущее, наша опора. Независимо от того, куда вас жизнь отправит, я надеюсь, что это будет по вашему желанию, а не по желанию родителей. Независимо от того, кем вы будете в будущем, вы большие молодцы, и мы гордимся вами. Надеемся, что всегда будете вспоминать учебные годы только с улыбкой. Спасибо родителям, которые помогли пройти этот путь к золотой медали. Удачи в новых свершениях, мы вас любим и всегда будем любить», – сказал он.

Медали выпускникам вручил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. «Впереди период, когда вы будете поступать, разъедитесь по разным городам, но цель у вас одна – учась, получать знания, с которыми вы будете шагать по жизни. Рядом с вами были учителя, родители. Берегите дружбу, память, через 2–3 года поймёте, что такое школьные друзья. Вы элита нашего региона, нашего города. Всего вам доброго, двигайтесь вперед, развивайтесь, достигайте тех целей!» – отметил председатель гордумы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июня 2024

ПсковГУ повысил уровень в Национальном рейтинге университетов
27 июня 2024

Несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии
27 июня 2024

Полным спектром услуг в сфере оборота побочных продуктов животноводства могут воспользоваться псковские аграрии
27 июня 2024

В Пскове чествуют выпускников-медалистов
27 июня 2024

Выпускников-медалистов награждают в Пскове
27 июня 2024

Установлены две из шести опор моста через Великую на Северном обходе Пскова
27 июня 2024

«Работа России. Время возможностей» оказывает значительное влияние на развитие рынка труда – Алеся Михачева
27 июня 2024

Крестный ход отправился сегодня из псковской деревни в тверской храм Всех Святых

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...