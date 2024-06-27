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Общество

Установлены две из шести опор моста через Великую на Северном обходе Пскова

Две из шести опор моста через Великую на Северном обходе Пскова уже установлены. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Сейчас к месту работ доставляют металлоконструкции пролетного строения. Завершена подготовка стапельной площадки, с которой будет производиться надвижка пролетного строения.

  • Мост на Северном обходе Пскова
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Мост на Северном обходе Пскова
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Мост на Северном обходе Пскова
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Мост на Северном обходе Пскова
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Мост на Северном обходе Пскова
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Мост на Северном обходе Пскова
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Одновременно подрядчик возводит бетонные опоры для скотопрогона по ходу трассы на землях в деревне Родина Псковского района. Кроме того, завершаются работы по переносу сетей связи в районе примыкания дороги к федеральной трассе А-212.

«Сооружение станет важной транспортной артерией Псковской городской агломерации, которая позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта, а также снизить уровень аварийности на автомобильных дорогах», - отметили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Строительство Северного обхода Пскова (2-й пусковой комплекс) производится по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В комплекс работ входят: строительство четырёхполосной магистрали с мостом через реку Великую, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит 8,736 км.

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год.

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