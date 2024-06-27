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Культура

Чем отличается современная реставрация от советской, рассказал эксперт

Чем отличалась работа в реставрации в конце XX и начале XXI века, рассказал архитектор-реставратор высшей категории с 44-летним стажем, вице-президент Союза реставраторов России Сергей Куликов в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 июня.

Российский археолог, историк В. В. Седов на раскопе Труворова городища. Фото из фондов музея-заповедника «Изборск»

«Самое главное, что я вижу, когда смотрю сейчас на то, как ребята живут и работают, – это оторванность от памятников. Раньше люди в профессии, прежде всего, жили на памятниках. В экспедициях на памятнике проводили всё летнее время. С мая по сентябрь мы отправлялись в поездки на какой-то большой объект, который изучался месяцами или годами, или на небольшие объекты, как в деревянном зодчестве», – отметил архитектор.

Благодаря такой работе у специалистов появлялась активная связь с памятниками, подчеркнул Сергей Куликов. Люди чувствовали памятник, могли ощущать руками разницу дерева, камня, отделки, штукатурки, понимали природу материала, пояснил реставратор.

«Сейчас, в силу организационных проблем, которые связаны с системой закупок услуг по реставрации и так далее, часто ребята даже не видят памятник, они пытаются дистанционно проектировать. Им говорят, вот вам чертежи привезли, там обмеры действуют. Вот фотографии дадим и так далее. Это плохо, потому что реставрация и у нас, и во всём мире – это, в общем-то, труд достаточно такой... Бесконтактной реставрации не бывает. Даже в системе архитектурного реставрационного проектирования», – подчеркнул Сергей Куликов.

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