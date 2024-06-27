День судебного эксперта отмечается в России

07:46, 28 июня 2024, ПАИ

28 июня в России отмечается новый профессиональный праздник – День судебного эксперта, сообщает calend.ru.

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем (или прокурором), в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Без судебных экспертиз не могут быть раскрыты и расследованы многие преступления. И сегодняшний дата – дань уважения всем судебным экспертам за их непростой и ответственный труд.

Дата 28 июня выбрана в связи с тем, что в этот день в 1912 году Государственным Советом и Государственной Думой Российской империи был принят закон об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы в Петербурге. В январе 1913 года экспертизу начали проводить при прокуратуре Московской судебной палаты, а в январе 1914 года такие кабинеты были открыты в Киеве и Одессе.

Есть сведения, что еще во времена Гиппократа медицинские знания применялись в судебном процессе. Также известно, что во времена императора Юстиниана в Византии законодательно было закреплено исследование почерка в судебных целях. В России подлинность документов по почерку определяли уже в 15 веке. Одним из этапов официального становления судебной медицинской экспертизы считают 1716 год, когда Воинским уставом Петра I было предписано привлекать докторов и лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего, которые потом представляли своё заключение для суда.

После судебной реформы 1864 года, которая регламентировала процесс предварительного расследования, получения и фиксации доказательств, такие экспертизы стали более активно использовать при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Дактилоскопическая экспертиза для опознания преступника стала использоваться в суде в начале 20 века.

Сейчас специалисты выделяют 12 классов судебной экспертизы, в том числе: криминалистическую, судебно-медицинскую и психиатрическую, инженерно-техническую, инженерно-транспортную, биологическую, сельскохозяйственную, искусствоведческую, экологическую и другие. Причем судебные экспертизы и исследования проводят не только по уголовным, но и по гражданским и административным делам.

Благодаря современным открытиям и технологиям, судебно-экспертная система динамично развивается, в практику внедряются новые виды судебных экспертиз, совершенствуется производство исследований и система подготовки квалифицированных специалистов.

На сегодняшний день в Едином реестре судебных экспертов РФ и в Общероссийском реестре судебно-экспертных организаций, которые ведет Судебно-экспертная палата РФ насчитывается 87 видов экспертиз, по которым работают судебные эксперты и экспертные организации. А это свыше 9 тысяч организаций и до 30 тысяч специалистов, как частных, так и государственных.