Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День судебного эксперта отмечается в России

28 июня в России отмечается новый профессиональный праздник – День судебного эксперта, сообщает calend.ru.

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем (или прокурором), в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Без судебных экспертиз не могут быть раскрыты и расследованы многие преступления. И сегодняшний дата – дань уважения всем судебным экспертам за их непростой и ответственный труд.

Дата 28 июня выбрана в связи с тем, что в этот день в 1912 году Государственным Советом и Государственной Думой Российской империи был принят закон об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы в Петербурге. В январе 1913 года экспертизу начали проводить при прокуратуре Московской судебной палаты, а в январе 1914 года такие кабинеты были открыты в Киеве и Одессе.

Есть сведения, что еще во времена Гиппократа медицинские знания применялись в судебном процессе. Также известно, что во времена императора Юстиниана в Византии законодательно было закреплено исследование почерка в судебных целях. В России подлинность документов по почерку определяли уже в 15 веке. Одним из этапов официального становления судебной медицинской экспертизы считают 1716 год, когда Воинским уставом Петра I было предписано привлекать докторов и лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего, которые потом представляли своё заключение для суда.

После судебной реформы 1864 года, которая регламентировала процесс предварительного расследования, получения и фиксации доказательств, такие экспертизы стали более активно использовать при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Дактилоскопическая экспертиза для опознания преступника стала использоваться в суде в начале 20 века.

Сейчас специалисты выделяют 12 классов судебной экспертизы, в том числе: криминалистическую, судебно-медицинскую и психиатрическую, инженерно-техническую, инженерно-транспортную, биологическую, сельскохозяйственную, искусствоведческую, экологическую и другие. Причем судебные экспертизы и исследования проводят не только по уголовным, но и по гражданским и административным делам.

Благодаря современным открытиям и технологиям, судебно-экспертная система динамично развивается, в практику внедряются новые виды судебных экспертиз, совершенствуется производство исследований и система подготовки квалифицированных специалистов.

На сегодняшний день в Едином реестре судебных экспертов РФ и в Общероссийском реестре судебно-экспертных организаций, которые ведет Судебно-экспертная палата РФ насчитывается 87 видов экспертиз, по которым работают судебные эксперты и экспертные организации. А это свыше 9 тысяч организаций и до 30 тысяч специалистов, как частных, так и государственных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июня 2024

Победившим в конкурсе ресторана «Гранат» возлюбленным бесплатно организуют свадьбу в Пскове
27 июня 2024

Напиток и еда: что интересного расскажут в шатре «Винология» на ярмарке «Виноград» в Пскове
27 июня 2024

Археологические и химические мастер-классы организованы для юных гостей ярмарки «Виноград» в Пскове
27 июня 2024

Оргкомитет Форума учителей русского языка и литературы вручил благодарности сотрудникам ПОИПКРО
27 июня 2024

Сколько видов хлеба можно попробовать на ярмарке «Виноград», рассказал создатель бренда «С неба хлеб»
27 июня 2024

Делегация Пушкинского заповедника работает на XI Форуме регионов Беларуси и России
27 июня 2024

Об интерактивных точках на фестивале «Движение улиц» в Пскове рассказали организаторы
27 июня 2024

Достижения и традиции презентует Псковская область на Форуме регионов Беларуси и России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...