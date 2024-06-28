Концерт классической музыки пройдёт в усадьбе Мусоргского 3 июля

14:57, 28 июня 2024, ПАИ

Концерт классической музыки «Верить. Жить. Творить» состоится в Белом зале музея-усадьбы Модеста Мусоргского 3 июля в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Перед зрителями выступят артисты и музыканты из Великих Лук и лауреаты международных конкурсов София Схиртладзе и Наталья Волкова из Нижнего Новгорода.

Прозвучат произведения Модеста Мусоргского, Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Штрауса, Иоганна Брамса, Эдуарда Элгара, Витторио Монти, Микаэла Таривердиева, Альфреда Шнитке и Освальдо Фарреса.

Также в этот день откроется выставка живописи и графики члена Союза художников СССР Сергея Спиридонова «Воображаемый мир».