Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Редкие сорта винограда восстанавливают в России

В России восстанавливают сорта винограда – гибриды института «Магарач», которые были практически уничтожены в 1980-е годы. Об этом рассказал помощник винодела «Табия» Сергей Лысов в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале «Виноград» в Пскове.

Сергей Лысов. Фото: ПАИ

Виноград-гибрид института «Магарач» считается очень редким сортом. На данный момент его разводят в Анапе. «Он был практически уничтожен в 1985 году, когда вводили сухой закон», – пояснил Сергей Лысов.

При этом развитие российского вина сейчас находится только в начале своего пути, подчеркнул он. «Я из года в год посещаю подобные ярмарки и общаюсь с гостями. У нас большинство потребителей предпочитают уже российское вино, которое из года в год становится всё лучше», – сказал Сергей Лысов.

А фестиваль «Виноград» в Пскове – классное мероприятие, которое позволяет встретиться с большим количеством ценителей вина, заключил он.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире делятся эмоциями и рассказывают о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2024

Лиза Матрёшка: Ярмарка «Виноград» – это праздник удовольствия
28 июня 2024

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове
28 июня 2024

Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский»
28 июня 2024

Выплаты за добровольную сдачу оружия и боеприпасов вдвое увеличат в Псковской области
28 июня 2024

Ресторатор из Санкт-Петербурга – об эногастроярмарке «Виноград»: Это практически как микроэкономический форум
28 июня 2024

Анастасия Иванова прокомментировала предстоящие изменения в налоговой системе
28 июня 2024

Глава Пскова отложил отпуск из-за ситуации с мусором
28 июня 2024

В Пскове развернулась Всероссийская ярмарка трудоустройства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...