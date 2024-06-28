Редкие сорта винограда восстанавливают в России

17:36, 28 июня 2024, ПАИ

В России восстанавливают сорта винограда – гибриды института «Магарач», которые были практически уничтожены в 1980-е годы. Об этом рассказал помощник винодела «Табия» Сергей Лысов в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале «Виноград» в Пскове.

Виноград-гибрид института «Магарач» считается очень редким сортом. На данный момент его разводят в Анапе. «Он был практически уничтожен в 1985 году, когда вводили сухой закон», – пояснил Сергей Лысов.

При этом развитие российского вина сейчас находится только в начале своего пути, подчеркнул он. «Я из года в год посещаю подобные ярмарки и общаюсь с гостями. У нас большинство потребителей предпочитают уже российское вино, которое из года в год становится всё лучше», – сказал Сергей Лысов.

А фестиваль «Виноград» в Пскове – классное мероприятие, которое позволяет встретиться с большим количеством ценителей вина, заключил он.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире делятся эмоциями и рассказывают о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.