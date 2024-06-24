«7 НЕБО» открыло на «Винограде» передвижную радиостудию

15:56, 24 июня 2024, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Ежедневно после 15 часов в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире будут делиться эмоциями и рассказывать о своей работе.

Радиостудия работает у пешеходного моста через Пскову.

Эногастрономический фестиваль «Виноград» проходит в Пскове в Финском парке и парке Строителей на берегах Псковы. Сегодня четвертый день его работы.