Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове

19:57, 28 июня 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове. В честь юбилейных дат в региональном пенитенциарном ведомстве чествовали лучших сотрудников службы охраны и кинологических подразделений уголовно-исполнительной системы Псковской области и ветеранов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Мероприятие состоялось на базе отдела по конвоированию при участии начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова.

В начале торжественного собрания была зачитана поздравительная телеграмма заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова. С приветственным словом перед собравшимися выступил начальник областного УФСИН Алексей Емельянов. Поздравляя присутствующий личный состав, он подчеркнул, что специалисты-кинологи и представители подразделений охраны ежедневно выполняют сложные и ответственные задачи, поблагодарил их за самоотдачу и профессионализм, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Сотрудники, достигшие высоких показателей в служебной деятельности, а также ветераны службы отмечены ведомственными наградами, благодарственными письмами Псковской городской Думы, взаимодействующих структур и памятными подарками. Также в рамках мероприятия корреспонденту электронного издания «Центр деловой информации» Ольге Лазаревой, занявшей первое место во Всероссийском конкурсе журналистских работ «На страже порядка» в номинации «Лучшее освещение деятельности УИС в региональных интернет-изданиях», вручены почётная грамота директора ФСИН России и диплом за первое место.

Кроме того, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, курирующий направление охраны и конвоирования, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм отмечен благодарственным письмом депутата Государственной Думы Российской Федерации Бийсултана Хамзаева.

В заключение торжественного события присутствующим продемонстрированы образцы специального автомобиля типа АЗ, предназначенные для перевозки осуждённых и лиц, заключенных под стражу, передвижная мастерская на базе автомобиля «Газель», технические средства для обслуживания и ремонта средств охраны, специальные средства индивидуальной бронезащиты.