Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове

Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове. В честь юбилейных дат в региональном пенитенциарном ведомстве чествовали лучших сотрудников службы охраны и кинологических подразделений уголовно-исполнительной системы Псковской области и ветеранов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове. Фото: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие состоялось на базе отдела по конвоированию при участии начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова.

В начале торжественного собрания была зачитана поздравительная телеграмма заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова. С приветственным словом перед собравшимися выступил начальник областного УФСИН Алексей Емельянов. Поздравляя присутствующий личный состав, он подчеркнул, что специалисты-кинологи и представители подразделений охраны ежедневно выполняют сложные и ответственные задачи, поблагодарил их за самоотдачу и профессионализм, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Сотрудники, достигшие высоких показателей в служебной деятельности, а также ветераны службы отмечены ведомственными наградами, благодарственными письмами Псковской городской Думы, взаимодействующих структур и памятными подарками. Также в рамках мероприятия корреспонденту электронного издания «Центр деловой информации» Ольге Лазаревой, занявшей первое место во Всероссийском конкурсе журналистских работ «На страже порядка» в номинации «Лучшее освещение деятельности УИС в региональных интернет-изданиях», вручены почётная грамота директора ФСИН России и диплом за первое место.

Кроме того, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский, курирующий направление охраны и конвоирования, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм отмечен благодарственным письмом депутата Государственной Думы Российской Федерации Бийсултана Хамзаева.

В заключение торжественного события присутствующим продемонстрированы образцы специального автомобиля типа АЗ, предназначенные для перевозки осуждённых и лиц, заключенных под стражу, передвижная мастерская на базе автомобиля «Газель», технические средства для обслуживания и ремонта средств охраны, специальные средства индивидуальной бронезащиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июня 2024

Псковский губернатор назвал авторов мусорного коллапса и причины сложившейся ситуации
28 июня 2024

О ситуации с мусором в Псковской области рассказал Михаил Ведерников
28 июня 2024

Псковская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве с белорусскими регионами на XI Форуме регионов Беларуси и России
28 июня 2024

Торжественное мероприятие по случаю празднования 115-летия кинологической службы и 30-летия службы охраны УИС состоялось в Пскове
28 июня 2024

Надежда Бабкина приглашает жителей Псковской области на Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»

28 июня 2024

Самый высокий уровень сдачи ЕГЭ за всю историю зафиксирован в этом году в Псковской области
28 июня 2024

Лиза Матрёшка: Ярмарка «Виноград» – это праздник удовольствия
28 июня 2024

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...