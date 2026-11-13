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Общество

От пожара и несчастий: кого молили о защите православные 13 ноября

Память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, отмечают православные сегодня, 13 ноября. Согласно преданию, двое святых, живших в 12 веке в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря, в течение 30 лет исполняли своё послушание – пекли просфоры, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Легенда повествует о чуде, совершённом святыми. Однажды печь загорелась, но они смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. В народе Никодима и Спиридона почитали как хранителей дома от пожара, также святые оберегали семьи от других несчастий.

На Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Готовили разные блюда из курятины. Это могла быть запечённая или фаршированная курица, котлеты из куриного фарша, курники (пироги с начинкой из куриного мяса).

В некоторых районах на Никодима и Спиридона отмечали свой праздник рыболовы. В этот день вспоминали пословицы и поговорки, связанные с водным промыслом: «Вода – не нива, не пашешь, не сеешь, а сыт бываешь». Впрочем, занятие это бывало и опасным, особенно на северных морях.

Охотники также пользовались на Никодима и Спиридона особым почётом. В это время они выходили на первую заячью охоту по свежему снегу. У охотников тоже были свои поговорки: «Не дорог конь – дорог заяц». Зайчатина считалась лакомством, поэтому когда удавалось изловить зверя, семью охотника ждал вкусный ужин.

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