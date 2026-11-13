Международный день слепых отмечают сегодня

07:56, 13 ноября 2026, ПАИ

13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) именно эта дата стала основой для учреждения Международного дня слепых, пишет портал calend.ru.

Главная цель этого дня – привлечение внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации.

До XVIII века мир не знал учебных заведений для слепых. Валентин Гаюи впервые продемонстрировал свой метод обучения слепых, посредством придуманного им шрифта. В 1784 году в Париже на свои личные средства в своём собственном доме он открыл первую в мире школу для слепых детей. Она получила название «Мастерская трудящихся слепых».

Валентин Гаюи разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Он получил название от латинского слова, означающего «равный по длине одной унции». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. Главное достоинство «унциала» заключалось в том, что при помощи этого шрифта можно было обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

В 1803 году Валентин Гаюи получил предложение российского императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-воспитательное заведение для слепых. В 1807 году Александром I были утверждены Устав, штаты и бюджет Санкт-Петербургского института рабочих слепых. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения для слепых детей в России.

В настоящее время защитой прав и интересов, поддержкой инвалидов по зрению в России занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году. Оно объединяет 750 местных организации и 81 региональную организацию.

Отметим также, что жители Псковской области, организации и учреждения могут подать заявки на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности», направленный на развитие инклюзии. Приём заявок продлится до 30 ноября. Участники смогут представить личные истории, проекты и практики, помогающие людям с инвалидностью полноценно участвовать в жизни общества.

Всего премия включает 12 номинаций, объединённых в два направления – «Люди без границ» и «Норма жизни». Первое посвящено личным историям, второе – проектам и практикам в сфере инклюзии. Как подать заявку на конкурс? Организаторы собрали пошаговую инструкцию в карточках.

Региональный этап отбора пройдёт с 1 по 20 декабря 2026 года. Заявки рассмотрят эксперты, не менее половины которых составят люди с инвалидностью. Федеральный этап запланирован с 10 января по 10 февраля 2027 года. По его итогам определят 39 финалистов. Финал конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в Москве 21–22 апреля 2027 года.