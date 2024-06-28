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Новоорлеанский, архаический, современный, бразильский: с какими видами джаза знакомят псковичей на ярмарке «Виноград» в Пскове

С новоорлеанским, архаическим, современным, бразильским и другими стилями джаза знакомят гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, заявил джазмен Сергей Шишков в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

Сергей Шишков. Фото: ПАИ

За время проведения мероприятия на его площадке выступят 12 джазовых коллективов.

«Считаю, что такие мероприятия способствуют популяризации джаза. Основной задачей было познакомить слушателей именно с разными видами джазовой музыкой. Она очень разнообразна. Но эта музыка, к сожалению, не так популярна, она совершенно не коммерческая. На фестивале музыка звучит каждый день. Мы сохранили такой же формат, как и в прошлом году. У нас джаз звучит ежедневно. Каждый день выступает новый коллектив, работая в не похожих друг на друга жанрах. Это все вызывает интерес у публики. Мы познакомим зрителей с новоорлеанским, архаическим джазом, с классическим квартетом Анны Бутурлиной, где она поет джазовые стандарты, с коллективом Supermotiv, который исполнял оригинальные мировые хиты в джазовых обработках. У нас выступил уже Armanjazz group из Санкт-Петербурга, они играли очень современный джаз. Сегодня у нас выступает квинтет из Бразилии. Это бразильская музыка, что является неотъемлемой частью джаза», – отметил Сергей Шишков.

Завтра, 29 июня, пройдёт закрытие джазового фестиваля. Завершится он масштабно: на сцене выступит биг-бенд Стаса Чигадаева с программой, состоящей из санудтреков к кинофильмам, популярных джазовых стандартов. «Будет очень интересно, весело, зажигательно и танцевально, как всегда», – подчеркнул гость эфира.

Мероприятия фестиваля проходят при поддержке президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход на площадки бесплатный.

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