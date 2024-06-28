Новоорлеанский, архаический, современный, бразильский: с какими видами джаза знакомят псковичей на ярмарке «Виноград» в Пскове

20:40, 28 июня 2024, ПАИ

С новоорлеанским, архаическим, современным, бразильским и другими стилями джаза знакомят гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, заявил джазмен Сергей Шишков в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

За время проведения мероприятия на его площадке выступят 12 джазовых коллективов.

«Считаю, что такие мероприятия способствуют популяризации джаза. Основной задачей было познакомить слушателей именно с разными видами джазовой музыкой. Она очень разнообразна. Но эта музыка, к сожалению, не так популярна, она совершенно не коммерческая. На фестивале музыка звучит каждый день. Мы сохранили такой же формат, как и в прошлом году. У нас джаз звучит ежедневно. Каждый день выступает новый коллектив, работая в не похожих друг на друга жанрах. Это все вызывает интерес у публики. Мы познакомим зрителей с новоорлеанским, архаическим джазом, с классическим квартетом Анны Бутурлиной, где она поет джазовые стандарты, с коллективом Supermotiv, который исполнял оригинальные мировые хиты в джазовых обработках. У нас выступил уже Armanjazz group из Санкт-Петербурга, они играли очень современный джаз. Сегодня у нас выступает квинтет из Бразилии. Это бразильская музыка, что является неотъемлемой частью джаза», – отметил Сергей Шишков.

Завтра, 29 июня, пройдёт закрытие джазового фестиваля. Завершится он масштабно: на сцене выступит биг-бенд Стаса Чигадаева с программой, состоящей из санудтреков к кинофильмам, популярных джазовых стандартов. «Будет очень интересно, весело, зажигательно и танцевально, как всегда», – подчеркнул гость эфира.

Мероприятия фестиваля проходят при поддержке президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Вход на площадки бесплатный.